Ростех в 2021 году увеличит инвестиции в 1,7 раза

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ростех в этом году планирует увеличить объем инвестиций в развитие и разработку новых видов продукции в 1,7 раза - до почти 400 млрд рублей, сообщил ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов. В 2022 году, по его прогнозу, вложения могут снизиться на четверть - до почти 300 млрд рублей.

"Плановый объем инвестиций организаций госкорпорации на 2021 год составляет 397 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2020 года фактические затраты на инвестиции составили 235 млрд рублей", - сказал Чемезов.

"Прогнозный объем инвестиций на 2022 год составляет 297 млрд рублей, на 2023 год - 273 млрд рублей. Это цифры не финальные, они могут еще корректироваться, но планы у нас обширные", - добавил он.

По словам Чемезова, госкорпорация направит эти средства на технологическое развитие предприятий, создание и модернизацию новых производств, разработку новых видов продукции, совершенствование сервисного направления. "Основные направления инвестиций - авиастроение, двигателестроение, электроника и IT, технологии здравоохранения", - отметил глава Ростеха.

Он подчеркнул, что спецификой промышленности является длительность инвестиционного цикла. "Для того, чтобы через несколько лет вывести на рынок прорывные продукты, уже сегодня на постоянной основе надо вкладываться в соответствующую технологическую базу и разработки", - заключил Чемезов.