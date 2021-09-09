Президент Колумбии предложил списывать часть долгов странам за борьбу с изменением климата

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно разработать механизмы по списанию долгов странам, которые вносят вклад в борьбу с изменением климата. Такое мнение высказал в среду президент Колумбии Иван Дуке, выступая на климатическом саммите стран Латинской Америки.

"Необходимо, чтобы были созданы новые механизмы в рамках международных кредитных организаций. По моему мнению, это предполагает создание системы облегчения долгового бремени или списания долга за выполнение целей в сфере борьбы с изменением климата", - сказал он в ходе онлайн-саммита, участие в котором, помимо президентов стран региона, приняли представитель президента США по вопросам климата Джон Керри и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

С аналогичным предложением на саммите выступил президент Аргентины Альберто Фернандес. "Уроки, усвоенные в эту пандемию в вопросах доступа к вакцинам, должны быть применены и к другой пандемии, от которой мы страдаем, - изменению климата. Необходимо использовать выпуск специальных прав заимствования Международного валютного фонда для масштабного пакта экологической солидарности, который главным образом касался бы стран с низким и среднем уровнями дохода и позволял бы продлевать сроки погашения долгов и снижение ставок", - сказал он.

Фернандес также выразил мнение, что 50% кредитного портфеля региональных организаций и банков развития должно приходиться на экологические инициативы.

Организаторами саммита, созванного в преддверии международной конференции по климату в Глазго, выступили Аргентина, Барбадос, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Панама и Чили. Во встрече также приняли участие президенты Парагвая Марио Абдо Бенитес и Эквадора Гильермо Лассо. Участники отметили, что страны региона не входят в лидеры по выбросам парниковых газов, но сильно страдают от изменений климата.