РБК: Visa повысит комиссию за прием карт для супермаркетов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международная платежная система Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт с 1 февраля 2022 года. Кроме того, в течение 2022 года она отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, сообщает в четверг РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы.

В Visa изданию подтвердили предстоящие изменения. Так, интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Кроме того, в три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж. С 8 июля 2022 года произойдет отмена для магазинов мебели, которые продают, в том числе, товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства и т.д. С 5 августа это коснется магазинов бытовой техники, с 30 сентября - курьерских служб. После изменений интерчейндж будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и станет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

Также с 1 февраля 2022 года ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и т.д., пишет РБК. Еще исключат некоторые премиальные карты из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний, а размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5-1,65% до 2-2,3%.

Участники платежного рынка рассказали изданию, что с апреля 2022 года также произойдет повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - пояснил РБК представитель платежной компании.

Он добавил, что интерчейндж не является доходом платежной системы. По словам представителя, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений.