РЭО призвал отменить НДФЛ на сдачу гражданами всех видов вторсырья

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выступает за полную отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со сдачи всех видов вторичного сырья. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО.

"Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы, налога на доходы физических лиц. Это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, те же налоги. И мы будем наблюдать повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичный оборот, снижение количества отходов, направляемых на захоронение", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, с 2019 года в России отменен НДФЛ на сдачу макулатуры, что способствовало созданию крупных сетей пунктов приема у населения отходов бумаги и картона. При этом недавно сенаторы Совета Федерации выступили за отмену НДФЛ, касающуюся только стеклянной и пластиковой тары, однако предложение нужно расширить, считают в РЭО.

"От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов. Поэтому мы считаем, что торможение этой инициативы просто создает никому не нужные барьеры для развития бизнеса и для пополнения бюджета", - добавил Буцаев.

В РЭО также отметили, что законопроект, который подготовили сенаторы, во многом решает проблемы развития сети фандоматов по сбору вторсырья. Но речь должна идти и о других способах приема вторичного сырья от граждан. Во многих городах существуют целые системы пунктов приема вторсырья, где принимаются и шины, и электроника, большое количество самых разнообразных отходов, подчеркнули в госкомпании.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.