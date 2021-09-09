Аукцион на создание ледового лоцмейстерского судна для Росатома признали несостоявшимся

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Гидрографическое предприятие" (входит в госкорпорацию "Росатом") не нашло подрядчиков на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна класса Arc7, электронный аукцион по поиску подрядчиков признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом свидетельствует протокол заседания комиссии, опубликованный в четверг на сайте госзакупок.

"До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (09:00 06.09.2021) не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе. В связи с тем, что после окончания срока приема заявок <…> не подано ни одной заявки, в соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся", - говорится в документе.

Начальная цена контракта была обозначена в 7,067 млрд рублей.

Судно ледового класса Arc7 проекта HSV05.02 должно быть построено в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути". Оно предназначено для проведения комплексных гидрографических исследований и работ, обслуживания средств навигационного оборудования (СНО), доставки на береговые объекты СНО и радиотехнических средств навигационного оборудования (РТСНО), специалистов, снабжения и имущества, а также для других работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Длина судна составит 83 м, ширина - более 17 м. Судно будет оборудовано новейшим навигационным и гидрографическим оборудованием, грузовым устройством, а на его борту смогут разместиться до 52 человек экипажа и спецперсонала. Порт приписки - Архангельск.

По существующей в России классификации, суда ледового класса Arc7 предназначены для самостоятельного плавания в сплоченных однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами, а также для плавания в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2 м в зимне-весеннюю и до 3,2 м в летне-осеннюю навигацию.