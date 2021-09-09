Кабмин утвердил проект соглашения с "Газпромом" о развитии водородной энергетики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило проект соглашения с "Газпромом" о развитии водородной энергетики и декарбонизации на основе природного газа, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Правительство России и публичное акционерное общество "Газпром" готовятся заключить соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Проект документа одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает разработку и реализацию специальной дорожной карты, в которой будут зафиксированы целевые показатели развития отрасли. Ее частью станет план мероприятий до 2025 года с указанием ответственных лиц и сроков исполнения конкретных проектов, отметили в пресс-службе. Составлением дорожной карты займется "Газпром", а правительство обеспечит ее утверждение и формирование благоприятных условий для воплощения в жизнь представленных в документе инициатив.

"Реализация соглашения позволит России стать одним из лидеров на формирующемся глобальном рынке водородной энергетики", - заявили в кабмине.

Данная работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, отмечается в сообщении. Проект соглашения был подготовлен в рамках Концепции развития водородной энергетики, утвержденной Мишустиным в августе. "От правительства документ подпишет вице-премьер Александр Новак", - уточнили в пресс-службе.