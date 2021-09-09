В "Одноклассниках" появилась единая платформа для монетизации авторов в соцсети

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" представили единую платформу для монетизации создателей контента в социальной сети с помощью подписчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Социальная сеть "Одноклассники" представила единую платформу для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков. Теперь администраторы групп в ОК могут зарабатывать на собственном эксклюзивном контенте: в соцсети появилась возможность специальной платной подписки на отдельные публикации", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сервис дополняет существующие в соцсети возможности по сбору пожертвований в группе и трансляциях и созданию закрытой группы с платным доступом. Теперь авторы будут иметь возможность собирать донаты от спонсоров среди подписчиков, публиковать только платный контент или разделять его на открытый и эксклюзивный по подписке. С помощью нового блока авторы смогут управлять полученными от подписчиков и клиентов средствами.

Кроме того, в новом сервисе платной подписки создатели контента будут самостоятельно решать, чем делиться на платной основе и определять стоимость доступа к такому контенту. Платные публикации будут представлены в закрытой ленте группы. Для платных подписчиков она будет доступна в отдельной вкладке "Платные темы", в то время как остальные подписчики во вкладке увидят предложение оплаты. Собранные средства выводятся через сервис Boosty.

В "Одноклассниках" добавили, что единая платформа монетизации позволит авторам проводить онлайн-курсы и марафоны, устраивать закрытые клубы для читателей, публиковать эксклюзивные материалы, организовывать онлайн-концерты и другие мероприятия, анонсировать закрытые акции и распродажи.