Siemens рассчитывает на сотрудничество с РЖД по созданию поездов на водородном топливе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Siemens готов предоставить "Российским железным дорогам" (РЖД) свои наработки в области создания подвижного состава на водородном топливе и рассчитывает на расширение сотрудничества в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Siemens в России Александр Либеров.

"В России мы предложили РЖД наше технологическое участие, наработки. Это пока начальная стадия, каких-то серьезных обсуждений еще нет, но мы, имея технологию, производство, имея производственную базу на предприятии "Уральские локомотивы" - нашем совместном предприятии с группой "Синара", - можем говорить о развитии сотрудничества с РЖД в этом направлении", - сказал он.

Либеров добавил, что Siemens уже обсуждал с РЖД технологии применения водорода.

"Понятно, что электрифицировать все участки железной дороги просто невозможно - во-первых, это очень дорого, во-вторых, займет много времени, поэтому обсуждается вопрос замены дизельного топлива на водородное или на гибридные технологии. Безусловно, здесь, как и в случае с цифровыми технологиями, нужно какое-то время, чтобы решение созрело. Но я почти уверен, что это то направление, куда мы будем двигаться", - подчеркнул глава Siemens в России.

По его словам, компания сейчас реализует в Германии совместный проект с Deutsche Bahn и планирует с 2024 года запустить в массовую эксплуатацию поезд на водородном топливе. Кроме того, Siemens разрабатывает новую платформу для поездов Mireo, закладывая на этапе проектирования все необходимые решения и интерфейсы применительно к компонентам хранения водорода, получения электроэнергии, использования аккумуляторов.