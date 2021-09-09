МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Siemens ведет переговоры о поставке в Россию зарядных станций для электромобилей из Германии. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Siemens в России Александр Либеров.

"Сейчас мы ведем переговоры по двум пилотным проектам по этой теме [поставкам зарядных станций из Германии]. Один - по зарядным устройствам на постоянном токе, еще один - по зарядным устройствам на переменном токе. Они имеют разные скорости заряда: одно устройство позволяет зарядить автомобиль очень быстро, а другое заряжает в течение нескольких часов", - сказал он.

Либеров напомнил, что в России очень мало зарядных станций для электромобилей - лишь несколько сотен в крупных городах, а без развития инфраструктуры невозможно и развитие электротранспорта.

"В целом, если говорить о российском рынке электромобилей, то он пока в зачаточном состоянии - из 53 млн машин, зарегистрированных в России, электромобилей всего 11 тыс. Конечно, это капля в море, но с другой стороны, мы видим большую динамику роста, и это важно. В прошлом году в России было зарегистрировано на 71% электромобилей больше, чем в позапрошлом, рост идет экспоненциальный", - уточнил глава Siemens в России.

По словам Либерова, развитие рынка электромобилей в РФ, скорее всего, начнется с крупных городов, и с точки зрения пилота интересно рассматривать Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

Локализация и совместное производство

"Локализация должна иметь экономический смысл, - отметил он, комментируя возможность производства зарядных станций на территории России. - Понятно, что бывают и политические решения, но в итоге она должна быть экономически выгодной для производителя и поддерживаться рынком. В целом мы готовы рассматривать эту возможность, при наличии государственной поддержки развития рынка инфраструктуры эта тема интересна. Возможно, это будет не просто локализация производства Siemens, а создание совместного производства. Или локализация на базе производства, имеющегося у российского партнера".

Либеров уверен, что в России есть много интересных предприятий, которые могли бы стать партнерами именно с точки зрения организации производства.

"У нас у самих есть производство в Дубне, где также возможно оказывать часть услуг, которые будут приводить к созданию добавленной стоимости в России, к локализации. Сейчас мы находимся на стадии изучения этой темы и открыты к диалогу с российскими партнерами. И, конечно, с правительством", - заключил он.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года. В документе сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них.