На северо-востоке Москвы появятся шесть индустриальных кварталов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 365 млрд рублей вложат в реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" инвесторы вложат более 365 млрд рублей. Мы ожидаем, что бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов составит 37 млрд рублей в год. Общая площадь этих участков превышает 49 га. Проект даст городу новые рабочие места: их будет создано порядка 44 тыс., а также там появятся новые школы, детские сады и поликлиники", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В районах Бутырский и Северное Медведково будет преобразовано по две территории бывших промзон, в Алтуфьевском и Отрадном - по одной. Размер участков варьируется от 1,4 до 29 га.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, проектом предусмотрено строительство более 1,5 млн кв. м недвижимости. Проекты позволят создать в СВАО 497 тыс. кв. м современных производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут более 697 тыс. кв. м. Кроме того, будет построено 337,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 111,5 тыс. кв. м по программе реновации.

"Комплексное развитие территорий бывших промзон в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Проект "Индустриальные кварталы" в рамках программы комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские территории. Первый договор заключили в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне Октябрьское поле, общая площадь которой - 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят почти 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.