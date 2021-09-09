УФАС по Москве оштрафовало "Вымпелком" за распространение спама

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве оштрафовало "Вымпелком" на 700 тыс. рублей за распространение рекламы в информационных сообщениях клиентам. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"На минувшей неделе ПАО "Вымпелком" получило два штрафа по 350 тыс. рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в сплывающих на экране телефона push-сообщениях, тогда как согласие на получение подобной дополнительной информации абоненты оператору связи не давали", - говорится в сообщении.

В первом случае согласие на получение рекламы было вписано в договор услуг связи. Во втором случае анкета с согласием на получение рекламы была заполнена не являющимся владельцем телефонного номера и не имеющим право на предоставление такого согласия лицом.

"Мы не перестаем говорить о том, что операторы связи, обладая настолько обширной информацией о собственных абонентах, должны проявлять большую осмотрительность при проверке согласия на получение рекламы. Заполнение любых анкет, заявок и разрешений не уполномоченным на то лицом не может исключать факт нарушения и тем более не оправдывает оператора связи, который обладает достаточными сведениями о принадлежности телефонного номера конкретному гражданину", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского УФАС России Екатерины Соловьевой.