ВТБ: банки России с начала года нарастили выдачу ипотеки на 62%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские банки за январь - август 2021 года увеличили выдачу ипотечных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении ВТБ - одного из лидеров ипотечного кредитования в РФ.

"За восемь месяцев этого года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 62%, до 3,5 трлн рублей. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 млрд рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года, следует из оценок банка. При этом клиенты ВТБ в минувшем месяце провели ипотечные сделки на общую сумму 86,5 млрд рублей, это на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности за восемь месяцев этого года ВТБ оформил клиентам ипотеку почти на 700 млрд рублей. Регионами - лидерами по объему выданных кредитов стали Москва и Московская область (253,6 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 млрд рублей), Новосибирская область (26,1 млрд рублей), а также Республика Татарстан (21,6 млрд рублей) и Свердловская область (18,6 млрд рублей).

Вместе с тем рекордным месяцем продаж ипотеки в 2021 году по-прежнему остается июнь. "Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный "высокий сезон", и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 млрд рублей в месяц у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в 5 трлн рублей продаж по итогам 2021 года", - прокомментировал итоги восьми месяцев вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин, слова которого приводятся в сообщении.

Августовский спрос на льготные программы

Согласно данным ВТБ, в прошлом месяце спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. "По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком", - уточнили в банке.

Еще одним драйвером роста продаж остается рефинансирование, на которое за восемь месяцев 2021 года приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ.