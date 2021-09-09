В Раде заявили, что Украина получит транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина в рамках действующей программы получит очередной транш от МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября. Об этом в четверг сообщил депутат украинского парламента, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", - процитировало украинское издание "Вести" Гетманцева.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу stand-by на 18 месяцев для Украины в размере порядка $5 млрд. Между тем в 2020 году страна получила единственный транш в размере $2,1 млрд. Киев и МВФ продолжают работу над пересмотром программы фонда, прибытие его миссии ожидается в сентябре.

Управляющие фондом большинством голосов 2 августа окончательно утвердили специальные права заимствования (СПЗ) на $650 млрд, из которых Украина получает более $2,7 млрд. Решение о выделении денег вступило в силу 23 августа.

Обязательства Киева

Согласно тексту меморандума, который открыл доступ к кредитной программе, Украина взяла на себя обязательства изменить устав компании "Нафтогаз Украины", расширить функции наблюдательного совета компании, в котором "основную роль должны играть иностранцы".

Среди других требований также указаны изменение процедуры конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия, усиление контрольных функций Национального антикоррупционного бюро, ограничение для Минфина Украины заимствований на внутреннем рынке, ужесточение налогово-бюджетной политики. Для подписания самого меморандума с МВФ Киеву пришлось выполнить два главных условия: разрешить продажу сельскохозяйственной земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.