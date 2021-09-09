Путин поприветствовал участников форума "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IV Форума социальных инноваций регионов "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия", в котором отмечает необходимость последовательного повышения качества и доступности соцуслуг в стране.

"Сегодня вам предстоит рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития социальной сферы в постэпидемический период, укреплением общественного здоровья, модернизацией социальной инфраструктуры, другие не менее важные проблемы, - говорится в послании главы государства, текст которого опубликован в четверг на сайте Кремля. - Подчеркну, необходимо последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой российский и зарубежный опыт, объединять на этом направлении усилия государства, институтов развития, некоммерческих организаций, бизнеса, волонтерского движения".

Путин отмечает, что форум зарекомендовал себя как крупная, авторитетная площадка для обсуждения актуальных социальных проблем, демонстрации прорывных технологий и лучших практик субъектов РФ в области здравоохранения, образования, демографии, а многие его инициативы уже успешно воплощаются в жизнь.

"От вашего профессионализма, внимательного, неравнодушного отношения к людям во многом зависит их благополучие и качество жизни", - указывает президент.

Форум социальных инноваций регионов пройдет с 9 по 11 сентября в Москве. В его программе более 40 лекций и дискуссий со спикерами из 13 стран мира.