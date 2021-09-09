Правительство РФ разработало новые правила предоставления субсидий спортивным федерациям

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ по поручению президента страны Владимира Путина разработало новые правила предоставления средств из федерального бюджета спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общественным организациям, наделенным правами и обязанностями на развитие видов спорта. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, в разработке документа принимали участие руководство министерства спорта и представители спортивных федераций: Стрелкового союза России, Федерации синхронного плавания России, Федерации фигурного катания на коньках России, Союза конькобежцев России, Федерации велосипедного спорта России, Федерации фехтования России, Всероссийской федерации плавания, Федерации сноуборда России, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерации фристайла России.

"По поручению президента проведена большая совместная работа с экспертами и разработаны новые правила предоставления субсидий спортивным федерациям, в них четко прописаны цели, условия и порядок перечисления средств, - сказал Чернышенко. - Теперь непосредственно распределение грантов на развитие различных видов спорта будет происходить до начала бюджетного года - это был ключевой вопрос, который волновал руководство федераций. За счет этого средства поступят на счета федераций гораздо быстрее - в начале финансового года. Особенно это важно сейчас, когда идет подготовка наших атлетов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине".

Вице-премьер пояснил, что точная сумма гранта будет определяться в зависимости от специфики вида спорта и циклов подготовки российских сборных команд к Олимпийским, Паралимпийским и Всемирным играм.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.