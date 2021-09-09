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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 14,9 млрд рубля

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 7 сентября, составлял 22,7 млрд рубля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 8 сентября на сумму 14,9 млрд рубля, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 7 сентября, составлял 22,7 млрд рубля.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 452,3 млрд рубля.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рубля.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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