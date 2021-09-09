Собянин и Матвиенко осмотрели выставку форума социнноваций

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг представил выставку IV Форума социальных инноваций регионов спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Выставку вместе с Матвиенко и Собяниным осмотрели глава Минтруда РФ Антон Котяков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе осмотра гости посетили стенды Московского цифрового пространства, столичных центров "Мои документы", системы здравоохранения и социальной поддержки города.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября, запланировано более 50 мероприятий.