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Власти Китая заявили о намерении укреплять экономическое сотрудничество с ДФО

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин отметила, что Китай учитывает мощный потенциал развития этого российского региона

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китайские власти готовы укреплять экономические контакты с российским Дальним Востоком и будут добиваться еще более успешных результатов на данном направлении. Об этом сообщила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"Мы намерены совместно с российской стороной <...> наращивать сотрудничество на Дальнем Востоке РФ, добиваться еще более значительных результатов на данном направлении", - заявила она на регулярном брифинге. По словам официального представителя, тем самым Пекин стремится "придать более насыщенный характер отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией".

Шу Цзюэтин уточнила, что китайское правительство учитывает мощный потенциал развития этого российского региона. "Постоянно улучшаются механизмы нашего взаимодействия, все более значительной становится отраслевая интеграция [Китая и РФ на Дальнем Востоке], - добавила она. - Кроме того, стабильно развиваются наши крупные совместные проекты".

"Китай уделяет большое внимание вопросам, касающимся активизации торгово-экономического взаимодействия с Дальним Востоком России", - подытожила официальный представитель.

Среди наиболее перспективных направлений для сотрудничества Шу Цзюэтин назвала энергетику, добывающую промышленность, экологические и логистические проекты, а также переработку нефти, городское и инфраструктурное строительство.

Как заявил на прошлой неделе в ходе Восточного экономического форума посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, Китай готов взаимодействовать с РФ на всей территории этого региона, способствовать росту его экономики, устойчивому развитию и восстановлению после пандемии.

Теги
РоссияКитайДальний Восток
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