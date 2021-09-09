Кабмин одобрил заявки на инфраструктурные кредиты еще от четырех субъектов РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило заявки на инфраструктурные кредиты от Калужской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Костромской области. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, на котором рассматривались вопросы реализации проекта капитального ремонта школ и программы инфраструктурно-бюджетных кредитов.

"Сегодня мы рассмотрели четыре региона. Лимиты до 1 октября на все регионы мы должны распределить", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что ранее были одобрены заявки от шести субъектов РФ. "У нас возможность дать триллион инфраструктурных кредитов на четыре года", - добавил он.

"Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу, отметив в ходе послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На съезде "Единой России" 19 июня Путин объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы вне зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.

Первые заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты были одобрены 26 августа правительственной комиссией по региональному развитию. Московская и Мурманская области получат 23,7 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно.