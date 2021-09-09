Хуснуллин сообщил о замедлении темпов роста цен на металл в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цены на металл с начала 2021 года увеличились на 100%, однако за последний месяц снизились на 10%. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По металлу с начала года рост цен произошел почти на 100%, но за последний месяц на 10% снизилось. Но 90% рост цен остался", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что кабмин продолжит работу по сдерживанию роста цен на металл.

"Надеюсь, что приостановим. А тех, кто действительно необоснованно находится в монопольном положении, сверхприбыль зарабатывает, будем ограничивать, применяя все меры воздействия", - подчеркнул вице-премьер.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%.