Более 8 тыс. экономических преступлений зарегистрировали в Москве за I полугодие 2021 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Москве зарегистрировали в I полугодии 2021 года более 8 тыс. преступлений экономической направленности. Такую статистику в четверг на Столыпин-форуме привела уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Согласно [данным] зонального информационного центра Главного управления МВД России по Москве по преступлениям экономической направленности, только за I полугодие 2021 года в Москве зарегистрировано 8 тыс. 153 преступления экономической направленности, в аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 7 тыс. с небольшим - то есть на 350 преступлений, согласно статистике, стало больше. И статистика УФСИН московского <…> - в I полугодии 2021 года в СИЗО Москвы находится свыше 1 тыс. 600 предпринимателей, из них 1 тыс. 300 - это ст. 159 ч. 4 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение")", - сказала она.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.