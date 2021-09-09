Порядка 250 тыс. человек трудоустроили в Москве за 1,5 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четверть миллиона человек трудоустроили в Москве за 1,5 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии форума социальных инноваций регионов.

По его словам, благодаря модернизации системы труда удалось справиться с всплеском безработицы в период пандемии. Власти столицы перевели практически весь фронт-офис "Мои документы" в систему МФЦ, уменьшили бюрократию, количество документов, которые необходимо сдавать, обеспечили связь с работодателями, создали специализированный центр по помощи молодежи, многодетным, тем, кто уже давно не работает, оказали психологическую поддержку и помогли с перепрофилированием.

"Буквально за 1,5 года была трудоустроена четверть миллиона человек, и сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам, но и восстановлению экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня", - сказал мэр.

27 июля на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что уровень безработицы в Москве составляет 0,56%, за последние шесть месяцев 2021 года он снизился почти в 2,5 раза. В 2020 году служба занятости помогла найти работу 178 тыс. гражданам, то есть трудоустроился каждый второй обратившийся; за почти 7 месяцев 2021 года с помощью столичной службы занятости смогли трудоустроиться 52 тыс. человек. В конце 2020 года официально зарегистрированных безработных в Москве было около 97 тыс., в конце июля текущего года - порядка 40 тыс. Кроме того, с конца прошлого года на 48% выросло количество вакансий в базе службы занятости, в июле в ней насчитывалось 380 тыс. вакансий.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.