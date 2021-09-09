Котяков: работа по приведению региональных выплат к единому формату скоро завершится

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работа по приведению всех социальных выплат, осуществляемых в регионах, к единому стандарту по всей территории страны будет завершена в ближайшее время. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Единый стандарт выплат на территории РФ. К сожалению, на сегодняшний день у ряда мер социальной поддержки мы имеем совершено разные подходы к организации на разных территориях. Первое, с чем мы сейчас работаем с нашими коллегами из субъектов РФ, - мы приводим требования и условия предоставления к единому формату. Это достаточно тяжелая кропотливая работа, но я думаю, что в ближайшее время мы ее сможем сделать", - сказал он на пленарной сессии IV Форума социальных инноваций регионов.

Котяков добавил, что на сегодняшний день каждый гражданин должен иметь возможность через онлайн-портал подать заявление на выплату либо выразить свои пожелания по той или иной выплате.

"Помощь со стороны государства должна быть максимально адресной, ее должны получать именно те граждане, которые в этом истинно нуждаются. И здесь нам на помощь во многом приходят современные информационные технологии", - отметил Котяков. По словам министра, ранее уже была проведена оцифровка большого объема баз данных, что позволило начать запускать проактивно предоставление выплат в 2020 году - таких, как материнский капитал.