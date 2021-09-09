Такси в Москве получили 1,1 млрд рублей субсидий с 2012 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отрасль такси в Москве за девять лет получила 1,1 млрд рублей субсидий на приобретение новых автомобилей. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Город продолжает субсидировать приобретение транспортных средств. На эти цели постоянно выделяются из бюджета города финансовые средства. С 2012 года на эти цели город потратил 1,1 млрд рублей. В среднем мы субсидируем 11% от стоимости транспортного средства", - сказал Пронин в ходе IX Международного Евразийского форума "Такси".

Он отметил, что в этом году в Москве уже приняты заявки на данную субсидию от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сумму 282 млн рублей. "Сейчас проходят технические процедуры. До конца года все, кто подал заявки и соответствует критериям, получат деньги, на которые претендуют", - добавил Пронин.

IX Международный Евразийский форум "Такси" проходит 9-10 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. На его площадке ожидается более 1,5 тыс. участников из 70 регионов России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы и Минтранса РФ.