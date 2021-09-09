СП предложила изменить методику распределения субсидий регионам Дальнего Востока

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) выступает за изменение механизма предоставления субсидий регионам Дальнего Востока для повышения эффективности их распределения. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

"В заключении на отчет об исполнении бюджета за 2019 и 2020 годы мы отметили сложную ситуацию в трех регионах Дальнего Востока: Еврейской и Магаданской областях, а также в Забайкальском крае. В Магадане, например, очень много уходит на топливо, а Еврейская область в силу своих особенностей не может превратиться в реципиента. Поэтому, на наш взгляд, необходимо менять методику распределения субсидий. <...> Надо, чтобы у региона было больше источников, которые он может администрировать, и за счет этого навести порядок: незавершенку сократить, нацпроекты четко контролировать", - сказала Орлова.

Она подчеркнула, что Счетная палата находится в конструктивном диалоге с правительством РФ по данному вопросу. Еще одним фактором, требующим решения для развития ДФО, является обеспечение топливно-энергетического баланса, добавила Орлова. Аудитор пояснила, что в некоторых субъектах Дальнего Востока от 50 до 70% бюджета уходит на топливные расходы.

Комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что Дальнему Востоку нужны не столько субсидии, сколько условия для развития, Орлова указала на сложности, которые несет в себе введение налоговых преференций в регионах в виде территорий опережающего развития (ТОР).

"Что же касается создания условий для развития, то, как я понимаю, министр финансов имел в виду ТОРы. Мы проводили соответствующую проверку. И тут есть проблема, что одни и те же инвесторы ходят из одного ТОРа в другой. При этом ТОРы - это налоговые преференции. На эти преференции в целом по стране приходится более 7 трлн рублей. И за счет этих преференций должно быть большее привлечение инвестиций. И мы тут должны спросить, где результат от этих льготных условий", - сказала Орлова.

2 сентября министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил, что региону необходимы условия для развития, а не субсидирование. Он подчеркнул, что большинство регионов Дальнего Востока имеют бюджетную обеспеченность выше средней.