Запуск логистического парка на Ямале позволит создать порядка 800 рабочих мест

ТАСС, 9 сентября. Не менее 800 рабочих мест будет организовано до конца 2030 года в результате создания промышленно-логистического парка "Обской причал" на территории порта в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

Создание парка позволит модернизировать действующую портовую инфраструктуру и создаст новые производственные мощности.

"Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. <...> В результате реализации проекта "Обской причал" до конца 2030 ожидается создание не менее 800 рабочих мест и рост налоговых платежей", - говорится в сообщении.

"Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба".