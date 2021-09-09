Мосбиржа 27 сентября начнет торги иностранными бумагами в долларах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московская биржа 27 сентября начнет торги иностранными ценными бумагами в долларах. Об этом сообщил журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

На тачальном этапе начнутся торги акциями в долларах США, но в перспективе, по мере пополнения допущенным на площадке иностранных бумаг, торги будут производиться в валюте листинга - в евро, гонконгских долларах и других, сказал он.

Блохин добавил, что в планах торговой площадки к концу 2021 года допустить к торгам более 500 иностранных бумаг, а к 2022 году - более 1,4 тыс.