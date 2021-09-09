"Газпром нефть" готова поставлять водород для внедрения водоробусов в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" готова предоставлять Москве водород для внедрения автобусов на водородном топливе. Об этом заявил руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко, выступая на сессии "Глобальный тренды декарбонизации: место водорода и точки роста для России" в ходе международной водородной конференции.

"В Москве рассматриваются пилотные схемы использования водорода для автотранспорта, для перевода электробусов в водоробусы. Мы будем готовы предоставить городу водород с нашего завода, это довольно легко технически осуществимо, - сказал он. - Мы готовы обеспечивать город на первых порах для пилотных схем, для небольшого количества водоробусов, а через пару лет - у нас как раз строится новая водородная установка на Московском НПЗ - и в гораздо больших объемах".

По словам Вакуленко, водоробусы имеют ряд преимуществ над электробусами, особенно в московском климате. "С точки зрения, например, пробега - 200 км [у водоробуса] против 70 км [у электробуса], возможность использовать отопление салона без использования дизельной печки и так далее", - пояснил он.

Соглашение о совместном проекте по развитию водородного транспорта было подписано в июле на Московском урбанистическом форуме главой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максимом Ликсутовым, председателем правления УК "Роснано" Сергеем Куликовым и генеральным директором "Камаза" Сергеем Когогиным.

Вскоре после этого в начале сентября на выставке Comtrans-2021 в Москве "Группа ГАЗ" и Камаз представили модели городских водоробусов.