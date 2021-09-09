Песков: в Кремле нет единой позиции насчет идеи изымать сверхдоходы у экспортеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Однозначной позиции насчет предложения изымать сверхдоходы у компаний-экспортеров в Кремле нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я оставлю без комментария этот вопрос. Какой-либо однозначной позиции на этот счет в Кремле нет", - сказал он в ответ на вопрос, как в президентской администрации относятся к этой идее и считают ли изъятие сверхдоходов справедливым.

Представитель Кремля предложил обращаться за комментариями по этой теме в правительство РФ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские экспортеры, получившие дополнительные доходы от мирового роста цен, "должны поделиться". Эти средства нужно направить на поддержку граждан, пояснял он.