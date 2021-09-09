"Яндекс" отразил крупнейшую DDoS-атаку на компанию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Яндекса" отразили крупнейшую за всю историю DDoS-атаку на компанию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Яндекса".

"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS - это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире. Атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в июне 2021 года "Яндексе" совместно со специалистами Qrator Labs заметили признаки появления ботнета нового типа, обладающего десятками тысяч устройств. Специалисты Qrator Labs наблюдали 30 тыс. хостов в отдельных атаках, в то время как "Яндекс" собрал данные о 56 тыс. атакующих устройств.

"Полная сила ботнета не видна из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность. Более того, устройства в ботнете являются высокопроизводительными, а не типичными девайсами "интернета вещей", подключенными к сети Wi-Fi. С наибольшей вероятностью ботнет состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, - в основном, сетевых устройств", - добавили в "Яндексе".

В компании подчеркнули, что атака не оказала влияния на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.

8 сентября газета "Ведомости" сообщила о самой масштабной в истории российского сегмента интернета DDoS-атаке, которая была предпринята на инфраструктуру компании "Яндекс".