Мораторий на проверки малого бизнеса продлили на год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

"Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса", - сказал он, открывая заседание кабмина в четверг.

Глава правительства напомнил, что такая мера в стране действует несколько лет. "Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тыс. проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов", - отметил премьер.

По его словам, "сейчас мораторий коснется порядка 100 субъектов малого бизнеса", при этом сделают несколько исключений. В частности, запрет на проверки не будет распространяться на те объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, на отнесенные к объектам чрезвычайно высокого и высокого риска, на предприятия, работающие на основе лицензий, а также на объекты, где используется атомная энергия.

Мишустин подчеркнул, что продление моратория избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям быстрее восстановиться.

Инициатива о продлении моратория

Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 24 августа заявил, что поддерживает предложение партии о продлении на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. Он также потребовал от представителей всех уровней власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче.

Впервые инициатива такого моратория была выдвинута "Единой Россией" в апреле 2020 года. Правительство ввело его на период до конца 2020 года, а затем продлило на 2021 год.