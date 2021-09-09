Кабмин выделит более 2 млрд рублей Приамурью на помощь в связи с прошедшими паводками

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит более 2 млрд рублей Амурской области на оказание помощи жителям и компенсации в связи с прошедшими летом текущего года в регионе паводками. Об этом в четверг на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня направим Амурской области более 2 млрд рублей, большую часть из них - 1,3 млрд рублей - на предоставление финансовой помощи людям, которые в результате паводка остались без жилья, и еще почти 700 млн - бюджету этого региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества", - сказал глава кабмина.

Он потребовал от подчиненных "строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова".