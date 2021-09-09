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Кабмин выделит более 2 млрд рублей Приамурью на помощь в связи с прошедшими паводками

Большую часть из них - 1,3 млрд рублей - на предоставление финансовой помощи людям, которые остались без жилья, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Сергей Пятаков/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит более 2 млрд рублей Амурской области на оказание помощи жителям и компенсации в связи с прошедшими летом текущего года в регионе паводками. Об этом в четверг на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня направим Амурской области более 2 млрд рублей, большую часть из них - 1,3 млрд рублей - на предоставление финансовой помощи людям, которые в результате паводка остались без жилья, и еще почти 700 млн - бюджету этого региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества", - сказал глава кабмина.

Он потребовал от подчиненных "строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАмурская область
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