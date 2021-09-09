Россельхознадзор сообщил о росте экспорта соевых жмыхов и отрубей для корма животных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор отмечает увеличение объемов экспорта из России соевых жмыхов и отрубей, используемых для кормления животных. Об этом говорится в сообщении компании.

"Россельхознадзор зафиксировал рост поставок из России за рубеж отдельных видов кормовой продукции. Так, в частности, экспорт подконтрольных товаров, относящихся к товарной позиции отрубей, высевок, месятков с начала 2021 года по состоянию на 29 августа составил 783,9 тыс. тонн. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда за рубеж было отправлено 678,1 тыс. тонн указанной продукции", - отмечается в сообщении.

По данным Россельхознадзора, главным импортером кормовых продуктов с таким кодом стала Турция, куда в январе - августе было поставлено 749,6 тыс. тонн отрубей, высевок, месяток. Для сравнения: с 1 января по 29 августа 2020 года Турция закупила на 18,3% меньше продукции (633,5 тыс. тонн). Экспорт указанной категории товаров вырос и в Монголию - с 6,4 тыс. тонн до 15,1 тыс. тонн (в 2,3 раза).

Кроме того, зафиксировано увеличение отправок за рубеж соевых жмыхов, которые также используются для кормления животных. С 1 января по 29 августа 2021 года поставки этой продукции в другие страны составили 478,9 тыс. тонн - на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 361,8 тыс. тонн). Основным импортером соевых жмыхов стали Нидерланды, закупившие с начала года по состоянию на 29 августа 81,7 тыс. тонн продукции. Это на 6,5% больше по сравнению с объемами экспорта в январе - августе прошлого года (тогда в Нидерланды было поставлено 76,7 тыс. тонн соевых жмыхов).

Как сообщили в ведомстве, активно закупают соевые жмыхи и другие государства. В частности, увеличился экспорт в Данию на 89% (с 38,2 тыс. тонн до 72,2 тыс. тонн) и в Норвегию - в 4,9 раза (с 14 тыс. тонн до 69,2 тыс. тонн).