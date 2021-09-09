Минсельхоз рассчитывает на вылов водных биоресурсов на уровне 5 млн тонн в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассчитывает на вылов водных биоресурсов по итогам 2021 году на уровне пяти миллионов тонн. Об этом в четверг сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках IV Международного рыбопромышленного форума.

"Рассчитываем, что в текущем году вылов водных биоресурсов будет на уровне 5 млн тонн, а объем аквакультуры достигнет 360 тыс. тонн", - подчеркнул министр.

Патрушев добавил, что по итогам 2020 года добыча водных биоресурсов составила также порядка пяти млн тонн, а производство товарной аквакультуры выросло на 14%, ее объем превысил 328 тыс. тонн.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения.

ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.