Эксперт: РФ примет ответные меры, если ЕС введет налог на экспорт авиадвигателей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. РФ сможет принять болезненные контрмеры в случае, если ЕС введет налог на экспорт авиационных двигателей. Об этом заявил в четверг специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия-24".

"ЕС планирует также ввести налог на авиационные двигатели, которые, по мнению экологов, наносят ущерб природе, то есть выбрасывают CO2 [углекислый газ]. <...> Это стремление по авиационным двигателям, вклад которых в выбросы ничтожен, объясняется только одним - стремлением к тому, чтобы весь мир летал только на авиадвигателях, сделанных в ЕС или США. <...> Но на этот случай <...> у нас предусмотрены контрмеры очень болезненные. <...> Пусть попробуют ввести", - сказал он.

Иванов считает, что ЕС пойдет на этот "не совсем честный прием" и введет углеродный налог. "[ЕС] введет [налог], потому что Евросоюз - одно из самых продвинутых в экологическом смысле объединений мира и будет использовать свои накопленные преимущества, в том числе технологические, для навязывания другим странам", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Об углеродном налоге ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести так называемые климатические таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В соответствии с нормативно-правовой базой трансграничного углеродного регулирования по окончании переходного периода (до 2026 года) будет рассмотрена возможность расширения перечня налогооблагаемой продукции. В него могу быть добавлены целлюлозно-бумажная продукция, нефтепродукты, продукция нефтехимии, известь, калийные удобрения.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.