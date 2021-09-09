МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Билайн" запустил дистанционное заключение договора об оказании услуг связи, документ подписывается электронной подписью. Ее можно создать в сервисе "Госключ", который разработан Минцифры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь для получения услуг связи не обязательно ходить в офис продаж и подписывать бумажные договоры, - достаточно создать электронную подпись в сервисе "Госключ". Использование электронной подписи не требует особых навыков - достаточно следовать простейшим инструкциям. Для регистрации нужна только подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуг", - отметили в компании.

"Электронная подпись сервиса "Госключ" гарантирует безопасность и надежность всех совершаемых операций благодаря соответствующему уровню криптографической защиты", - добавили в компании.