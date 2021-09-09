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Доходы от экспорта нефти из России в январе - июле выросли почти на треть

При этом физический объем экспорта российской нефти за этот же период 2021 года сократился чуть более чем на 10%, отмечает ФТС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2021 г. увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $57,1 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта российской нефти за этот же период 2021 года сократился чуть более чем на 10% - до 130 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК +.

Экспорт в июле к июню сократился на 14% - до $9,4 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти снизился на 18% - до 18,6 млн тонн.

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