Импорт легковых машин в России в январе - июле вырос на 82%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе - июле 2021 года увеличился на 82% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 202,2 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении импорт легковых автомобилей в РФ составил $4,752 млн, что на 87,2% больше, чем годом ранее.

Непосредственно в июле 2021 года импорт легковых машин снизился на 18,8% по сравнению с июнем этого года и составил 27,1 тыс. шт. В стоимостном выражении импорт легковушек в июле снизился на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до $663,4 млн.

По данным ФТС, импорт грузовых автомобилей с января по июль 2021 года вырос в годовом выражении на 81,2%, до 18,6 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,2 раза - до $1,285 млн.

Непосредственно в июле 2021 импорт грузовых автомобилей увеличился на 31,8% по сравнению с показателями предыдущего месяца этого года и составил 3 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт в отчетном месяце составил $206,8 млн, что выше показателей июня 2021 года на 1,5%.