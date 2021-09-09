Доходы компаний от экспорта СПГ из России в январе - июле упали на 11,7%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июле 2021 г. снизились на 11,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $4,351 млрд. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 5,2% и составил 44,4 млн куб. м в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В июле 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 9,1 млн куб. м в сжиженном состоянии, что на 24,9% ниже, чем в июне. Доходы от экспорта СПГ в июле снизились на 24,2% - до $1,05 млрд.

Об экспортерах

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).

Доходы "Газпрома"

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - июля 2021 года увеличились на 84% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $23,66 млрд.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос почти на 15% и достиг 123,8 млрд куб. м.

В июле 2021 года "Газпром" снизил экспорт почти на 10% по сравнению с июнем - до 14,2 млрд куб. м на $3,48 млрд (уменьшение на 2,1% в денежном выражении).

Как свидетельствуют данные ФТС, в июле 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $245,12 за 1 тыс. куб. м против $226,5 за 1 тыс. куб. м в июне и $199,7 за 1 тыс. куб. м в мае 2021 года.

Ранее "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что экспорт "Газпрома" в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа, что на 6 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.