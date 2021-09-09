Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле выросли на 84%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - июля 2021 года увеличились на 84% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $23,66 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос почти на 15% и достиг 123,8 млрд куб. м.

В июле 2021 года "Газпром" снизил экспорт почти на 10% по сравнению с июнем - до 14,2 млрд куб. м на $3,48 млрд (уменьшение на 2,1% в денежном выражении).

Как свидетельствуют данные ФТС, в июле 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $245,12 за 1 тыс. куб. м против $226,5 за 1 тыс. куб. м в июне и $199,7 за 1 тыс. куб. м в мае 2021 года.

Ранее "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что экспорт "Газпрома" в 2021 году в Европу превысит 183 млрд куб. м газа, что на 6 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.