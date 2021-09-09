Экспорт российского алюминия в июле вырос почти в 10 раз

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в июле 2021 года увеличился почти в 10 раз по сравнению с показателем годом ранее и составил $7,4 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В натуральном выражении экспорт алюминия увеличился почти в девять раз и достиг 3,01 млн тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал".

С 1 августа России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 декабря.

Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну. Для алюминия действует пошлина в 15%, но не менее $254 за тонну.

Согласно данным аналитиков BCS Global Markets, цены на алюминий выросли на 39,7% с начала года - больше, чем на все основные товары сектора металлургии и добычи - на фоне структурных изменений на рынке алюминия в Китае.

Инициативы по декарбонизации превращают Китай в нетто-импортера алюминия, что создает устойчивый дефицит и удерживает цены на алюминий на стабильно высоком уровне, - написали в своем ежедневном отчете аналитики BCS во вторник.

Экспорт черных металлов

Объем экспорта российских черных металлов, за исключением чугуна, ферросплавов, отходов и лома, в денежном выражении в июле 2021 года увеличился более чем в три раза по сравнению с показателем годом ранее и составил $3,8 млрд.

В натуральном выражении экспорт черных металлов увеличился более чем в три раза и достиг 4,9 млн тонн.

С 1 августа России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 декабря. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

Экспорт угля

Экспорт Россией угля по итогам января - июля 2021 года вырос на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $7,942 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля увеличился на 6,8%, до почти 116,4 млн тонн.

В июле экспорт в натуральном выражении упал на 29,1% - до 14,52 млн тонн, в денежном выражении - на 27,7%, до $1,1 млрд.

Импорт каменного угля с начала года вырос на 29,7% и достиг $226,9 млн, а в натуральном выражении снизился на 1%, до 12,25 млн тонн.