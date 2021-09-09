Треть обращений предпринимателей бизнес-омбудсмену Москвы в 2021 году решены в их пользу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве удалось с начала года добиться полного или частичного восстановления прав по каждому третьему обращению предпринимателей. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в четверг на Столыпин-форуме.

"Количество обращений растет, то есть 300 обращений за этот год. Из них, хорошая новость, у нас уже каждое третье обращение - это нам удается доказывать полное или частичное восстановление прав предпринимателей. 72 победы в этом году, и это благодаря команде экспертов. <…> Вот это количество побед в сравнении с прошлым годом выросло у нас достаточно существенно", - сказала она.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.