Более 2,4 млрд рублей господдержки получили сельхозпроизводители Ставрополья с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Ставропольские аграрии получили более 2,4 млрд рублей в виде государственной поддержки с начала 2021 года. Средства выделены в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и федеральной субсидии, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставрополья.

"По состоянию на сентябрь 2021 года объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополья составил более 2,4 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на страхование в области растениеводства, а также на закладку интенсивных и суперинтенсивных садов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, средства были направлены на поддержку племенного хозяйства, поддержку собственного производства молока, на развитие семейных животноводческих ферм, на противоградовые мероприятия, субсидирование инвестиционных кредитов и другие цели.

"До конца сентября мы планируем предоставить аграриям края господдержку на сумму более 630 млн рублей. Порядка 426 млн рублей из них составят субсидии в сфере мелиорации. Также средства будут выделены по программе "Комплексное развитие сельских территорий", на грантовый конкурс "Агростартап", - привела пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Всего на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Министерству сельского хозяйства Ставропольского края предусмотрено свыше 4,5 млрд рублей на господдержку агропромышленного комплекса.