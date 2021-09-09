Россия в январе - июле снизила экспорт водки на 1,8%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - июле 2021 года в денежном выражении снизился на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $74,3 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 106,5 млн декалитров, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

В июле, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении снизился на 20,1% по сравнению с показателем за июнь и составил $12,2 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 181,352 млн декалитров, что на 19,3% меньше, чем за предыдущий месяц.