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В ЕС начали новое антимонопольное расследование против Google

Причиной прошлой проверки стала доминирующая позиция компании на всех уровнях системы онлайн-рекламы

ТАСС, 9 сентября. Еврокомиссия (ЕК) инициировала новое антимонопольное расследование в отношении американской компании Google в связи с принуждением производителей гаджетов использовать программу компании в настройках по умолчанию. Об этом в четверг сообщил журналист новостного портала MLex Сэм Уилкин.

"Против Google начато антимонопольное расследование в ЕС. На этот раз из-за возможного принуждения производителей устройств использовать Google Assistant в качестве голосового помощника по умолчанию на устройствах Android", - написал Уилкин на своей странице в Twitter.

Это не первое начатое Еврокомиссией разбирательство против компании. 22 июня в пресс-службе ЕК сообщили об официальном запуске антимонопольного расследования против Google. Как отмечалось, причиной инициации проверки стала доминирующая позиция компании на всех уровнях системы онлайн-рекламы. В случае усмотрения в действиях Google нарушения европейских антимонопольных норм, американскую компанию может ждать штраф в размере до 10% от ее годового дохода.

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