Минстрой предложит увеличить лимиты по инфраструктурным кредитам еще на 500 млрд рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минстрой России намерен выступить с предложением увеличить финансирование, предусмотренное для инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, как минимум вдвое - еще на 500 млрд рублей, сообщил в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на Форуме социальных инноваций регионов.

"Проектов много, на данный момент на инфраструктурные бюджетные кредиты выделено 500 млрд рублей, но мы видим и понимаем, что этих денег будет недостаточно. Я думаю, что в ближайшее время мы будем поднимать вопрос о дополнительном финансировании. Мы видим, работая с регионами, как минимум еще 500 млрд рублей необходимо вложить в развитие инфраструктуры", - сказал Ломакин.

Он отметил, что лимиты инфраструктурных кредитов уже определены для каждого субъекта РФ и до конца сентября необходимо принять решения по всем заявкам регионов в части этих лимитов. Одновременно регионы подают заявки на финансирование инфраструктурных проектов на конкурсной основе.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.

Первые заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты были одобрены 26 августа правительственной комиссией по региональному развитию. Московская и Мурманская область получат 23,7 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно. Позже правительство РФ одобрило заявки на инфраструктурные кредиты еще от четырех субъектов РФ - Калужской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Костромской области.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.