Сербия произвела 545 тыс. доз российской вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Сербия на своей территории произвела 545 тыс. доз первого и второго компонента российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил в четверг журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Мы производим в институте "Торлак" российскую вакцину, 270 тыс. доз первого компонента и 275 тыс. доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности", - заявил сербский лидер.

Говоря о вопросе обязательной вакцинации, Вучич заявил, что лично полностью поддерживает такой подход, однако это противоречит конституции, которую он, как президент, должен защищать и уважать.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину.

4 июня президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.