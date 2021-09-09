Почти 25% сел на Алтае с населением до 500 человек обеспечат сотовой связью до конца года

ТАСС, 9 сентября. Почти четверть (24,7%) сельских поселений с численностью населения от 100 до 500 человек в республике Алтай, где больше 70% жителей живут в селе, обеспечат сотовой связью до конца года. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава региона Олег Хорохордин.

В республике Алтай остро стоит проблема обеспеченности населения сотовой связью, поскольку установку сотовых вышек в регионе осложняет сложный горный рельеф. Как сообщал Хороходин в мае 2021 года, в регионе 246 сел, в 37 из которых вообще нет сотовой связи.

"В рамках второго этапа программы по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры и Ростелеком, жители села Мараловодка Усть-Коксинского района будут обеспечены сотовой связью до конца этого года. Добавлю, что программа охватывает населенные пункты численностью от 100 до 500 человек. Таких сел в нашем регионе насчитывается 89. В рамках данной программы до конца текущего года сотовой связью будут обеспечены еще 22 села", - сказал Хорохордин.

Он пояснил, что в остальных селах планирует замерить уровень сигнала, и если он будет низким, то населенных пункты будут внесены в программу до 2023 года. Ранее в министерстве цифрового развития ТАСС сообщали, что к 2021 году почти в 30 населенных пунктах Республики Алтай, где проблемы с обеспечением услугами связи испытывают более 1,7 тыс. жителей, будут установлены базовые станции. Власти региона рассчитывают до 2030 года обеспечить связью все населенные пункты.