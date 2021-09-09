Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых. Об этом сообщил в четверг глава центробанка Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался в YouTube.

"Нацбанк принял решение увеличить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых", - сказал он.

Нацбанк повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых с 23 июля. До этого он повышал учетную ставку с 5 марта 2021 года с 6% до 6,5% годовых. Ставка на уровне 6% сохранялась с апреля 2019 года. С 16 апреля она был повышена до 7,5% годовых.