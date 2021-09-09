Титов: в структуре малых предприятий производственных лишь 9%, их долю следует увеличить

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производственные предприятия составляют лишь 9% от общего количества субъектов малого бизнеса в России, необходимо увеличивать их долю за счет создания в регионах промпарков, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Сегодня мы видим, что в структуре малого бизнеса недостает производств. У нас 9% производственного бизнеса в общей структуре малых предприятий. И поэтому, конечно, этот сектор требует особого внимания. Мы должны наладить производство самых простых, доступных и удобных для потребления российскими гражданами вещей. Мы не можем выжить только на китайской продукции, поскольку экономика становится все более современной, а потребитель - более требовательным", - отметил Титов в четверг ходе Столыпин-форума.

По его мнению, необходимо развивать промышленные парки в стране.

"Все города с населением от 100-300 тыс. человек могут иметь промышленный парк, где будут созданы льготные условия для производственного бизнеса. Например, можно освободить предприятия от арендных платежей, расходов на подключение инфраструктуры, дать условия территорий опережающего развития. У нас есть список порядка 200 проектов, которые сегодня могут быть интересны для бизнеса. Это изготовление изделий из камня, пластиковых изделий, 3D-принтинг и так далее", - добавил Титов.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.